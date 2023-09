In der Welt-Metropole New York fielen in einigen Teilen fast 200 Millimeter Niederschlag. „Der Zoo bleibt wegen des starken Regens und der Überschwemmungen geschlossen“, teilte das NYPD Central Park mit. Auch im Umkehrschluss heißt das: Die Tiere werden wohl im Zoo bleiben – und nicht durch die Straßen New Yorks schwimmen. (ibü)