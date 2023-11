Vor allem in den sozialen Medien feiern zahlreiche Fans die beiden hilfsbereiten Teilnehmer, auch das Publikum vor Ort zollt mit lautem Beifall Respekt. Zurecht, denn anstatt eine persönliche Bestleistung anzustreben, opfern die Helfer diese, um dem angeschlagenen Kollegen zu helfen.

Lese-Tipp: Ukrainisches Fußballspiel dauert fünf Stunden - der Grund ist erschütternd

Und der darf sich über einen weiteren Erfolg in seiner beeindruckenden Karriere freuen. Auf 800 Metern gewinnt der Läufer sechs Goldmedaillen bei Europameisterschaften, drei in der Halle und drei am Feld, sowie Gold bei der Hallen-WM in Birmingham im Jahr 2018.

Kszczot dürfte wissen, bei wem er sich für seinen letzten Triumph bedanken kann! (fkl)