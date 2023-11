Wie plump ist Der denn bitte!?!

Bruna Biancardi (29) gibt Neymar (31) nach dessen Fremdgeh-Skandalen den Laufpass. Sie seien nicht mehr in einer (Paar-)Beziehung, schreibt das brasilianische Model in ihrer Insta-Story. Was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist an stumpfsinniger Geilheit kaum zu überbieten.