In Hamburg-Hausbruch beobachten Polizisten am frühen Montagabend (09. Oktober) eine Szene, die ihnen verdächtig vorkommt: "Gegen 18 Uhr haben Zivilfahnder beobachtet, wie zwei Männer etwas austauschen“, erzählt ein Polizeisprecher im RTL-Gespräch. Die Zivilfahnder fordern Verstärkung an, ein Streifenwagen nähert sich dem Sportwagen. An einer roten Ampel bemerkt dieser, dass er verfolgt wird – und drückt aufs Gaspedal. Unter anderem über die A7 versucht der Mann vor der Polizei zu fliehen. Kurz vor der niedersächsischen Landesgrenze prallt der Wagen gegen eine Leitplanke, kommt ins Schleudern. Doch der Fahrer schafft es, die Kontrolle zurückzugewinnen und rast weiter. Der nächste Ausrutscher geht für den Flüchtenden nicht so glimpflich aus.

