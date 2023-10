Extrem geschockt sei er – und echt am Ende. So eröffnet Nico Legat sein Videostatement auf Instagram. Sicher kein leichter Gang für den 25-Jährigen, hat sein Handeln in der fünften Staffel von „Temptation Island“ in den sozialen Netzwerken doch jede Menge Hass nach sich gezogen – darunter sogar Morddrohungen. Und auch seine Familie muss sich seither Beleidigungen anhören. Ein Zustand, den zumindest Papa Thorsten nicht lange auf sich beruhen lässt. „Kasalla“-mäßig macht der Ex-Fußballer und Reality-Star eine knallharte Ansage. An alle Hater im Netz, die gefälligst vor ihrer eigenen Haustür kehren sollen – aber auch an seinen eigenen Filius.

Am schlimmsten sei es, so Thorsten Legat, zu lügen und den Kopf in den Sand zu stecken. „Zeig Eier und steh’ zu dem Scheiß, den du gemacht hast“, lautet Papas Message an Nico. Und die scheint sich der Sohnemann jetzt wirklich zu Herzen zu nehmen.