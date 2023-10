„Ich halte immer zu meinem Kind“, stellt Thorsten Legat klar. Auch wenn Nico bei „Temptation Island“ echt Mist gebaut hat. Er ging seiner Freundin vor laufenden Kameras fremd und versuchte nachher noch, seinen Fehltritt zu vertuschen. Trotzdem findet der Papa immer noch entschuldigende Worte für seinen Sohn. Zumindest was das Fremdgehen betrifft, kann er beide Augen zudrücken. Was ihm allerdings überhaupt nicht gefallt: Nico hat sich zurückgezogen, seitdem die Sendung erschienen ist. ( Hier auf RTL+ ansehen) Das wäre ihm nie passiert, so Thorsten Legat auf Instagram: „Wenn ich Scheiße gebaut habe in dem Alter, habe ich dazu gestanden, weil ich eine andere Generation bin. Ich bin nie weggelaufen.“

Deswegen macht er seinem Sohn jetzt eine knallharte Ansage: „Wenn man Scheiße baut, dann muss man dafür gerade stehen. Und deshalb verstehe ich auch jetzt meinen Sohn nicht, warum er sich nicht stellt, warum er sich jetzt zurückzieht. Das ist eigentlich ein Appell an meinen Sohn: ‘Stell dich der Öffentlichkeit und zeig, dass du Eier in der Buxe hast.’“