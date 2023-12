Nach Jonas‘ Horror-Sturz ist nichts mehr so, wie es vorher war. Eine Geschichte, die nicht nur innerhalb der Serie passieren kann, sondern für viele Menschen im Alltag Realität ist. Genau diese Story bewegt auch Felix’ Kollegen, wie Ulrike Frank in einer neuen GZSZ-Podcast-Folge verrät: „Das ist eben auch wieder mal bei GZSZ ein tolles Thema, das uns alle interessieren sollte. Wie ist das für Menschen mit einer Behinderung, mit so einer Einschränkung, mit Handicap sich im öffentlichen Raum zu bewegen und so? Das wird dann sicherlich auch in der Zukunft, in den weiteren Folgen sehr interessant werden und ich finde es klasse, dass wir das auch mit drin haben.“