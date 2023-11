Müll wird 2024 teurer: So viel müssen Haushalte draufzahlen

Zwar spielen auch höhere Personal-, Material- und Energiekosten bei der Gebührenentwicklung eine Rolle. Allerdings werden ab 2024 auch Müllverbrennungsanlagen vom Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) erfasst, dann werden pro Tonne CO2 40 Euro Abgaben fällig.

Entsorgungs-Manager Timo Poppe lässt keinen Zweifel aufkommen: „Wir müssen die zusätzlichen Belastungen eins zu eins durchreichen an unsere Kunden“, erklärt er in der Wirtschaftswoche. Poppe führt das Abfallunternehmen EEW, das rund die Hälfte aller Verbrennungsanlagen in Deutschland betreibt.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sieht die neue Regelung kritisch. „87 Prozent der fossilen CO2-Emissionen bei der Müllverbrennung stammen aus nicht recycelbaren und Verbundverpackungen“, sagte er. „Bezahlen aber sollen dafür allein die Bürger, die Industrie bleibt außen vor - das kann doch nicht gerecht sein.“

Fest steht: Fürs Klima müssen allein die Bürger blechen – und in diesem Fall können sie selbst mit ihrem Lebenswandel gar keinen Einfluss darauf nehmen. Welchen Sinn macht das? (mit dpa/aze)