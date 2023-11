Kein Geringerer als Argentiniens Fußball-Monument Diego Maradona (†60) habe ihr in der Anfangszeit ihrer Karriere Nacktbilder abgekauft, erzählt Antonela Avellaneda in einem Interview mit dem Magazin „Splash“: „Diego ist die Liebe meines Lebens. Mein Star, mein Idol. Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch sehr jung war. Ich habe ihm diese Nacktfotos verkauft. Es war exklusiv. Wir haben an exotischeren Orten Fotos gemacht, mit exotischen Kostümen.“

