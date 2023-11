Lange wird es nicht mehr dauern, bis die Familie Günter endlich zu viert ist. „Die Vorfreude ist riesengroß!“, schreibt Kati zu einen Bild bei Instagram, auf dem sie zärtlich ihre Hände um ihr kostbarstes Gut legt, das in ihrem stark gewölbten Bauch vor sich hin schaukelt und bald das Licht der Welt erblicken wird. Eine tolle Nachricht, die auch Freiburgs Kapitän in einer momentan schwierigen Zeit sicher guttut.

Hintergrund: Der Linksaußen laboriert nach zweimaligem Unterarmbruch an einer Infektion – stand in dieser Spielzeit nur am ersten Spieltag beim 2:1-Sieg in Hoffenheim auf dem Platz. Wann er aufs Feld zurückkehrt, steht noch nicht fest.