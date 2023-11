Wie gesagt, Layering lebt von Kontrasten. So heben sich die Lagen optisch voneinander ab und kreieren eine interessante Silhouette. Das kontrastreiche Styling setzt ihr beispielsweise mit Schnitten, Materialien und Farben um. Deswegen kombiniert man zu der simplen Basis am besten Hingucker in einer Knallfarbe oder Stoffe mit interessanter Textur.

Mit dieser Strickjacke in Blau* kreiert ihr im Handumdrehen das Lagen-Outfit. Ob zu einer Jeans oder über einem Kleid: Eine Strickjacke wärmt und zaubert eine weitere Lage. Die Baumwolle bildet besonders zu glatten Stoffen einen modischen Kontrast. Durch den langen Schnitt wird der Körper optisch gestreckt.

