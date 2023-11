Mit Verlobungsring in Abu Dhabi? Naomi Campbell heizt Gerüchteküche an

Am Sonntag war Naomi Campbell (53) zu Gast bei dem Grand Prix der Formel 1 in Abu Dhabi - und ein Accessoire sorgte im Nachklang für Aufregung. Das Supermodel trug am Ringfinger ihrer linken Hand einen dicken, silbern glänzenden Klunker. Unter anderem "Daily Mail" spekuliert nun darüber, ob es sich bei dem Schmuckstück um einen Verlobungsring handeln könnte.