Michelle Hunziker und ihr Dottore fliegen auf Wolke sieben - und alle sollen es sehen!

Es ist das erste gemeinsame Lächeln von Michelle Hunziker und ihrem lange spekulierten neuen Freund Alessandro Carollo. Nun zeigen sie allen mit einem Post ihre romantische Zweisamkeit in Hunzikers Heimat, der Schweiz.

Die 46-Jährige und der fünf Jahre jüngere Promi-Osteopath genießen aktuell ihre Zeit am Luganer See mit Bötchenfahren und Segeln in der Luft! Das verliebte Paar wagt sich nämlich in einen Windkanal – um gemeinsam auf Wolke sieben zu taumeln?

Der Gerüchteküche zufolge dürften sie dort allerdings schon länger weilen… (rla)