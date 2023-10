Die Gerüchteküche in Italien brodelt: Michelle Hunziker soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben! Klammheimlich soll die 46-Jährige schon seit einem Jahr wieder in festen Händen sein. Alessandro Carollo, ein 41-jähriger Osteopath aus Rom, soll das Herz der schönen Moderatorin erobert haben. Bei Instagram nennt er sich „Dr. Carollo“, ein Titel, der in vielen europäischen Ländern im Zusammenhang mit Osteopathie allerdings nicht anerkannt wird.

Auf seiner Webseite bezichnet sich Alessandro Carollo als einen „der bekanntesten Osteopathen in Italien und international“ und veweist auf „über 15 Jahre Erfahrung“. Er gilt als Gründer der Europäischen Akademie für Osteopathie, wo er auch als Dozent arbeitet. Er hat Praxen in Rom, Mailand und Neapel.

