„Wow. Hier sind alle ein bisschen sprachlos. Was für ein emotionaler Song. Man kann es nicht so richtig glauben, wenn du da pötzlich singst: ‘Das war’s für mich’“, meinte der 42-Jährige im anschließenden Interview. „Dein Leben war oft eine Berg-und Talfahrt, ein ständiges Auf und Ab. Du hast so viele Höhen erlebt, aber musstest auch immer wieder Rückschläge einstecken. Aber Du hast immer gesagt: Ich möchte keine Sekunde meines Lebens zurückdrehen. Trifft das nach wie vor zu?“

„Absolut. In jedem Leben gibt es Höhen und es gibt Tiefen. Ich bin einfach in meinem Leben jetzt an einem Punkt angekommen. Ich möchte diese Tür schließen und einfach auch eine Neue öffnen können. Das Schönste für mich ist heute hier zu sein und diesen persönlichen Song für euch singen zu dürfen, Danke euch. Es war wirklich toll“, erklärte Michelle.