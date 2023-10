Eine fröhliche Feier endet in einer Tragödie mit neun Toten!

Sie wollen den Beginn eines neuen Lebens feiern – doch am Ende fließen nur noch bittere Tränen. Bei einer Taufe in der Stadt Ciudad Madero in Mexiko stürzt am Sonntag plötzlich das Dach der Kirche Santa Cruz ein und begräbt zahlreiche Menschen unter sich. Für mindestens neun Personen kommt jede Hilfe zu spät.