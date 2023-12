Er trägt eine Cap und einen schwarzen Mantel. Lässig, bodenständig – einfach cool. So kennen wir Max Giesinger. Und auch auf dem pinken Teppich in Bielefeld bei der Verleihung der „1 Live Krone“ wirkt der 35-Jährige happy, gelassen und in Plauderlaune.



Sein Jahr, so verrät Max uns, war super. Und auch auf das nächste freue er sich sehr. Denn: Der Sänger hat große Pläne: „Ich mache im Januar und Februar eine größere Reise. Ich war ja nach dem Abi in Neuseeland, und das möchte ich gerne wiederholen. Und dieses Mal nicht nur in Hostels schlafen“, stellt er klar. Denn damals habe er nur „ein Sandwich“ am Tag gegessen. Dieses Mal möchte er sich einfach mal „gönnen. Einfach einen Camper mieten und BAM, mitten in die Wildnis rein“, erzählt er voller Vorfreude. Und damit nicht genug – auch Australien steht auf seiner Liste. Hach, da würden wir gerne mitkommen.



