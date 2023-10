Manuela & Konny Reimann feiern ihren 18. Hochzeitstag

Die Reimanns kennt man als eingespieltes Team, das seine Träume gemeinsam verwirklicht. Manuela (52) ohne Konny (65), Konny ohne Manuela: einfach unvorstellbar! Immerhin gehen die beiden „Goodbye Deutschland“-Stars seit fast zwei Jahrzehnten als Eheleute durchs Leben. Das wird jetzt beim Blick auf Manuelas Instagram-Profil deutlich. Denn dort feiert die 52-Jährige, die im letzten Jahr krass Gewicht verlor, ihren 18. Hochzeitstag mit einem süßen Pärchen-Schnappschuss. An der Seite von ihrem Konny strahlt die Zweifach-Mama in die Kamera und erinnert sich an ihre unvergessliche Las Vegas Hochzeit vor fast 20 Jahren!