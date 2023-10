Konny und Manu Reimann stellen 17 Jahre altes Hochzeitsfoto nach

Zugegeben: Hätte Manu auf dem Foto von 2003 nicht einen Brautstrauß in der Hand, würde man nicht sofort darauf kommen, dass es sich hier um ein Hochzeitsfoto handelt. Der Auswanderer trägt eine Jeans, ein weißes Hemd und natürlich einen Cowboy-Hut. Seine Liebste ist nicht in ein typisches Brautkleid gehüllt, sondern glänzt in einem Blümchenkleid.

17 Jahre später tragen sie die gleichen Outfits. Diesmal posieren sie allerdings in ihrer neuen Heimat Hawaii – und nicht am Hochzeitsort, in Las Vegas. „Zur Feier des Tages haben wir unser Hochzeitsoutfit nochmal angezogen“, so die Zweifachmama, die mittlerweile sogar schon Oma ist.