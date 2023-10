Mädchen (11) und 68-Jährige in Berlin tot aufgefunden

Noch rätselt, die Polizei, was passiert ist.

Ein elfjähriges Mädchen und eine 68 Jahre alte Frau sind in einem Haus in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden. Zudem wurde in dem Gebäude in der Kinzerallee eine 42-jährige Frau schwer verletzt gefunden. Ein weiteres Familienmitglied – ein 70-jähriger Mann – wurde in einem Haus in der wenige Hundert Meter entfernten Gelnitzstraße schwer verletzt entdeckt.