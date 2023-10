Nur sieben Monate haben Mutter und Tochter zusammen. Eine Zeit, die sie trotz aller Schwierigkeiten enger verbindet. Lucy nutzt diese Gelegenheit, um ihrer Mutter mitzuteilen, wie entscheidend sie für ihre persönliche und berufliche Entwicklung war. Sie war die einzige Person, die sie immer ermutigte und dabei auch manchmal hart zu ihr war. Lucy wird emotional, während sie sich erinnert und kämpft mit den Tränen: „Ich habe sie dafür gehasst, mein Leben lang, dass sie so hart zu mir war. Und dass sie mir nie gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist und dass sie mich dafür lieben würde, dass ich so selbstständig sei und ich alleine durchs Leben so weit gekommen bin. Ich habe sie dafür so gehasst.“

Drei Monate nach ihrem 66. Geburtstag verstirbt Lucys Mutter Rositza Valeva an den Folgen eines Schlaganfalls. Ein trauriger Tag für Lucy, aber auch der Beginn des Comebacks der No Angels.

Kurz darauf steht Lucy wieder mit ihrer Band auf der Bühne. Darüber hinaus entscheidet sie sich, das Hotel Kaylaka zu übernehmen - als Hommage an ihre Mutter. „Und dann war das Hotel da und ich dachte: ‘Mein Gott. Das wird sie so glücklich machen, wenn ich hier wirklich etwas ganz Wichtiges mache. Weil ich weiß, sie will das.’“ Lucy lebt nun in zwei Welten - zwischen Rampenlicht und Hotelalltag. Und der hält jede Menge Herausforderungen für sie bereit. (apa)