Kolumbianischen Medienberichten zufolge befanden sich Luis Manuel Diaz und Cilenis Marulanda an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes. Dort wurden sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen. Sie hatten keine Chance, dieser Gruppe zu entkommen: Laut dem Nachrichtenmagazin Semana fingen die Männer das Fahrzeug der Eltern ab, enterten es und nahmen Papa und Mama mit.

Doch nun das Happy End! In einer Befreiungsaktion auf höchster staatlicher Ebene wurde die Mutter des Nationalspielers von der Polizei befreit, wie Kolumbiens Staatspräsident Gustavo Petro am Samstag bei X (früher Twitter) bekannt gab. Und der Vater? Nach zweiwöchigem Bangen kehrt dieser endlich auch nach Hause zurück – ein Hubschrauber setzt ihn am Donnerstag am Flughafen von Valledupar ab.

Zuvor gab es anderslautende Gerüchte! Etliche Stunden nach der Mutter soll auch der Vater freigekommen sein: Im Zuge einer Schießerei seien dabei zwei der vier Entführer ums Leben gekommen, wie lokale Medien berichteten. Die Täter hätten davor versucht, den Vater über die Grenze nach Venezuela zu schmuggeln. Doch das stimmte wohl nicht – und Diaz musste seitdem weiter um das Leben seines Vaters fürchten.