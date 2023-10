„Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ohne die Unterstützung meiner Kollegen wäre das nicht möglich gewesen", so Messi. Besonderen Dank richtet der Stürmer außerdem an seine Frau und seine Familie.

In 41 Spielen steht Messi in der Saison 2022/23 für Paris Saint Germain wettbewerbsübergreifend auf dem Platz. Dabei erzielte er 21 Tore und bereitete 20 weitere vor. Die Weltmeisterschaft in Katar wird für den Stürmer zu einem besonderen Showdown. Als Mannschaftskapitän führt er Argentinien zum Titel ersten Titel seit 1986 und wird mit seinen elf Treffern bei einer Weltmeisterschaft zum alleinigen WM-Rekordtorschützen Argentiniens.