Ist Erling Haaland tot? Zeitung aus Norwegen schlägt mit falscher Meldung große Wellen

Es folgte eine öffentliche Entschuldigung! „Hier muss ich mich einfach bei Erling Braut Haaland entschuldigen. Obwohl Haaland in England fast wöchentlich die gegnerische Abwehr auszieht und zerschießt, war es keineswegs die Absicht, ihn in gedruckter Form zu töten“, schrieb VG-Sportchef Frode Buanes in einer Textnachricht an Dagbladet. Er versprach: Solche Fehler sollen in Zukunft nicht mehr passieren. Das dürfte auch im Sinne Haalands sein. (nlu)