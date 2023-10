„Wie sehr ich es vermisst habe, wieder zu tanzen“, schwärmt Renata Lusin in ihrem neuesten Instagram-Post. Gemeinsam mit Ehemann Valentin Lusin hat die schwangere 36-Jährige am Wochenende auf einer Veranstaltung in Kaiserslautern performt. Ihr überglückliches Fazit: „Bis jetzt passen zum Glück alle Kleider und ich fühle mich topfit. Und vom Arzt keine Bedenken.“ Außerdem habe das Paar schwere Hebefiguren extra umgeändert. Die nächsten Auftritte können also kommen: „Bin so gespannt, wie lange ich noch in meine Kleider reinpasse und wie lange wir zusammen unsere Shows noch tanzen können.“