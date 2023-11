„Let's Dance“-Profi Andrzej Cibis ist zum ersten Mal Papa geworden

Nanu, wem gehören denn diese klitzekleinen Füßchen?

Endlich ist es so weit: Andrzej Cibis und seine Frau Victoria Kleinfelder-Cibis können ihren kleinen Sohnemann in die Arme schließen. Am 22. November hat ihr erstes gemeinsames Baby das Licht der Welt erblickt – und die frischgebackenen Eltern sind stolz wie Oskar. Apropos Oskar: So heißt der Mini-Mann zwar nicht, aber der „Let’s Dance“-Profitänzer verrät uns tatsächlich schon den Namen des neuen Familienmitgliedes!

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!