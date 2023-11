Doch nicht nur Leo neueste Liebe ließ ihn hochleben. Die Gästeliste liest sich wie das Who-is-Who Hollywoods: Jay-Z (53) und Beyoncé (42), Snoop Dogg (52), Tobey Maguire (48), Lady Gaga (37), Channing Tatum (43) und Zoë Kravitz (34) oder Salma Hayek (57) waren alle eingeladen.

Und sie ließen Leo wortwörtlich hochleben. In einem besonders ausgelassenen Partymoment wurde der Oscar-Preisträger von seiner Gästeschar auf der Tanzfläche buchstäblich auf Händen getragen. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden, die letzten Gäste sollen gegen vier Uhr gegangen sein. Fragt sich nur, wie Leo diese Party an seinem 50. Geburtstag noch toppen will. (spot on news / csp)