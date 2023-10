Alles begann mit Lenis Modeldebüt in der Vogue – und seitdem läuft es richtig rund für sie. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so viele Jobs bekommen würde“, gestand sich die Studentin in einem Interview mit Glamour selbst ein. Die bekam sie aber und so arbeitete das Model vor ihrem 20. Geburtstag bereits mit den größten und gefragtesten Marken der Welt zusammen.