Heidi und Leni Klum: Warum ihre neue Dessous-Kampage mehr als nur ein Job ist

Vor einem Jahr ging Leni Klum nach New York, um dort Innenarchitektur zu studieren. Für Mama Heidi Klum zunächst eine Umstellung. Sie gibt zu: Vor allem die ersten beiden Wochen nach Lenis Auszug waren für sie „seltsam“. „Man geht so den Hausflur lang und überall im Haus ist Action und nur bei ihr im Zimmer ist kein Licht an, Ruhe drin. Das ist natürlich schon was ganz anderes.“ Aber es sei halt „der Lauf der Zeit, dass die Vögel irgendwann aus dem Nest fliegen“, erklärt sie uns.

Daher ist gemeinsam verbrachte Zeit gerade kostbar für Mutter und Tochter. Wie zum Beispiel beim Shooting für ihre neue Werbekampagne für ein italienisches Dessous-Label. „Wir haben immer super viel Spaß zusammen“, schwärmt Heidi im RTL-Interview. Dass es viel Kritik an den sexy Fotos gab, perlt an der 50-Jährigen ab – genau wie an ihrer Tochter: „Leni macht es nichts aus, was die Leute so sagen. Ich glaube, es gibt immer positive und negative Reaktionen zu allem, was man so macht.“