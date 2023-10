Es ist DER Knaller bei „ Germany’s next Topmodel 2024“: Heidi Klum sucht jetzt auch männliche Models! Aktuell laufen die Castings. Und die möchte sich offenbar auch Leni Klum nicht entgehen lassen und lungert in Mamas Trailer am GNTM-Set herum. Sie sei hier, um ihre Mutter „zu unterstützen“, erklärt „Königin Leni“ mit XXL-Sonnenbrille. „Gutes Kind“, lobt Heidi ihre Älteste.