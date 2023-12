Lena Gercke, Rebecca Mir und Palina Rojinski: DAS wünschen sie sich von ihren Männern

Am Ende sind es eben doch die kleinen Dinge, die den perfekten Mann ausmachen. Aber welche genau? Das haben uns Lena Gercke, Rebecca Mir und Palina Rojinski auf der „GQ Award“-Verleihung verraten.

Sie ist Unternehmerin, Mama, Model und Influencerin. Sie kann sich alles leisten, was sie gerne hätte. Doch auch bei Lena Gercke gibt es Dinge, die bei einem Mann nicht fehlen dürfen: „Die Frau zuerst sitzen lassen. Das finde ich schon sehr, sehr charmant bei einem Mann“, erzählt die 35-Jährige im RTL-Interview. Doch am wichtigsten sei ihr Selbstreflexion: „Selbstreflektiert zu sein, ich glaube, das ist das most sexy an einem Mann!“

Und auch bei Moderatorin und Model Rebecca Mir sind es die kleinen Alltagsdinge, die ihren Mann zu dem perfekten für sie machen: „Ich bin natürlich eine selbstständige Frau, und klar kann ich mir auch selbst die Tür aufmachen, aber ich finde es irgendwie trotzdem nett“, erklärt uns die 31-Jährige.