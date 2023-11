Eine Sache geht für die 35-Jährige gar nicht: „Mit Leuten zusammenarbeiten, die eigentlich gar keinen Bock haben auf ihren Job.“ Wenn diese Basis nicht stimmt, verfolgt man auch nicht die gleichen Ziele, so Lena. Aber wenn alle mit der gleichen Passion an Bord sind, „dann schwimmt man auch zusammen in eine Richtung“. Und genau dann liebt sie ihren Job am meisten.