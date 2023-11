Lese-Tipp: Lena Gercke verrät: Diese Aussage über Dustin nervt so richtig!

Das Thema Windeln wechseln sei „nicht das Favoriten-Thema“ bei Dustin Schöne, erzählt die 35-Jährige weiter. „Der ist so empfindlich, was Gerüche angeht, und ich habe das einfach nicht.“ Für die Zweifach-Mama sei das aber „nicht schlimm“, denn: „Der eine mag das lieber, der andere das. Das ist ein Geben und ein Nehmen.“ (spot on news/msu)