"Lächerlich": Oliver Pocher kritisiert Amiras Entfolgungsaktion

Obwohl er in der ersten Folge seines neuen Podcasts noch davon gesprochen hatte, dass er keinen "Abrechnungspodcast" plane: Oliver Pocher (45) teilt in der neuen Episode von "Die Pochers - frisch recycelt" gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) aus. Gemeinsam mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) spricht er in der am Freitag bei Podimo erschienenen Folge über ein beliebtes Thema bei Promi-Trennungen: Wer entfolgt wem bei Instagram und Co.?