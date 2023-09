Ladenbesitzerin empört: Vermieter verbietet Gleitgel und Periodenprodukte im Schaufenster!

Zubrod ist mit dem Kaufhaus-Management im Kontakt wegen des Mietvertrags. RTL liegt der E-Mail-Verlauf vor. Eine Mitarbeiterin des Center-Managers fragt darin, wann sie den unterschriebenen Mietvertrag zurück erhalten werde. Im nächsten Absatz steht dann: „ Zudem noch die Bitte von unserer Seite, dass zumindest aus den Schaufensterbereichen die Intimate Care Produkte, Periodenunterwäsche, Gleitgele, etc. entnommen werden.“ „Das hat im Hanseviertel nichts mit einer nachhaltigen und exklusiven Boutique für Mode, Kosmetik und Schmuck zu tun“, so die Mitarbeiterin in der Mail weiter.

