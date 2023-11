Der Beamte fragte am Telefon, ob der Anrufer ihn „veräppeln“ wolle. So schreibt es die Polizei Saale-Holzland selbst in ihrer Pressemeldung. Glaubhaft verneinte der Kuh-Geschädigte. Also rückten die Beamten an. Tatsächlich fanden sie das Tier im Garten, eingebrochen durch die Styropor-Abdeckung des Schwimmbeckens, die schon für den Winter darauf lag.

„Aufgrund ihrer ruhigen Art machte es den Anschein, als würde es ihr im Wasser gefallen“, schrieb die Polizei über den ungewöhnlichen Einsatz. Raus musste das Tier trotzdem irgendwie, denn von alleine schaffte es die Kuh augenscheinlich nicht. Mehrere Landwirte halfen schließlich mit Stricken, den schweren Gast zu befreien.

Lese-Tipp: Gefrorener Dönerspieß verkeilt sich unter Auto