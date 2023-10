Es wird immer viel von Inklusion geredet – dennoch wird Kristina Vogel tagtäglich mehrmals damit konfrontiert, dass Reden allein nicht reicht. Und mehr unternommen werden muss! „Man kann es gar nicht zählen. Manchmal ist es verrückt, weil das so unterschwellig läuft. Wo immer ich hingehe, immer Plan B oder C im Kopf habe. Das ist mittlerweile so intuitiv, dass man vergisst, wie anstrengend das eigentlich ist“, erzählt sie von ihrem Alltag.

Vor jedem Event, wie zum Beispiel auch bei den Vienna Awards, fragt sie sich: Gibt es Rampen, ist eine Toilette da? Der Shuttle, der anders sein muss… Und dann kommt es auch noch zu solchen Situationen: „Menschen, die dich irgendwo hinschieben wollen, nur weil ich im Rollstuhl sitze.“

Viele würden so aus Unsicherheit handeln, „weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll“. Doch was kann man dagegen tun? „Ich glaube, wir haben verlernt, richtig zu fragen, aber auch richtig zuzuhören“, ist sich die 32-Jährige, die beim Vienna Award geehrt wurde, sicher: „Es ist kein Problem, da die Inklusion noch nicht so richtig läuft, wie sie laufen sollte, dass man unsicher ist und ganz ehrlich fragt: ‘Kann ich helfen oder wie geht es dir?’ Das ist ja okay, ist ja auch manchmal nett, manchmal brauche ich dann auch Hilfe. Aber es ist auch cool, wenn man die Antwort, die ich gebe, einfach respektiert.“