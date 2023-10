Seit vergangenem Samstagmorgen ist die Welt in Israel eine andere, in der Frühe startet die islamistische Terrorgruppierung Hamas einen organisierten Überraschungsangriff auf Israel. Blufarb: „Es war eigentlich ein ganz normaler Samstag – bis nichts mehr normal war. Um 5.30 Uhr gingen plötzlich die Sirenen. Ich bin dann einfach im Pyjama in den Hausflur gegangen – ich wohne in einem älteren Haus, da gibt es keinen Bunker. Ich habe in dem Moment nur gedacht: ‘Scheiße Raketenalarm’. Dann rief mich mein Kameramann an und sagte, dass die Situation eine komplett andere ist – als ich den Fernseher an gemacht habe, dachte ich nur: ‚Das kann nicht wahr sein.’“

Drei Tage nach Kriegsbeginn sind Hunderte Menschen bereits gestorben, über 900 Menschen aus Israel in den Gazastreifen entführt worden. Als Reporterin versucht sie so nah wie möglich in die gefährlichen Gebiete vorzudringen – dabei immer mit dem nötigen Selbstschutz und Gedanken bei ihren Kindern.

Blufarb: „Als Mama habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen. Meine Kinder sind ständig in meinem Kopf. Umso mehr genießen wir die gemeinsame Zeit gerade sehr. Wenn ich zu Hause bin, nehme ich sie ganz oft in den Arm – an einem Abend kamen mir dabei auch die Tränen. Wir spielen viel Memory, Karten und kochen. Sie holen mich sehr gut ins Jetzt zurück. Wenn ich auf mein Handy schaue, dreht mein Sohn meinen Kopf vom Handy weg und sagt: ‘Mama, Memory’. Meine Kinder gehen derzeit nicht raus.“

Und während sie im TV vom Krieg berichtet – erklärt sie ihren Kindern davon zu Hause nichts, um sie zu schützen. „Wenn wir in den Bunker laufen müssen, sagen wir unseren Kindern immer nur, dass das wegen der Sirenen ist. Zugleich weiß ich, dass vor allem meine ältere Tochter spürt, das etwas passiert. Vor kurzem hat meine Tochter im Auto meine schusssichere Weste gesehen, da habe ich ihr gesagt, dass die von einem Kollegen ist. Ich will ihr nicht erklären, was eine schusssichere Weste ist und dass ich die tragen muss. Zugleich frage ich mich oft, wie andere Eltern gerade mit der Frage umgehen. Vielleicht müsste ich viel mehr erklären.“