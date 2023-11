Vollzeit-Swiftie – Swiftie, so nennt man übrigens die Fans von Taylor Switft – und „neutraler“ Vollzeit-Journalist zugleich: Aber geht denn das? Ja, finde ich. Denn WER sollte sich bei einem Thema besser auskennen, als jemand, der eben Fan von etwas ist.

Doch wie kam es überhaupt zustande, dass Fanboy Bryan West jetzt als Taylor-Swift-Reporter arbeitet? Die größte Zeitungskette der USA, Gannett, suchte vor kurzem einen Taylor-Swift-Reporter. Es handelte sich also um eine offizielle Stellenausschreibung, auf die sich jeder bewerben konnte.

Laut Variety wurde das gar nicht mal so unkritisch beäugt: Ist die Einstellung eines Fans ein Zeichen der Apokalypse, die das Ende der seriösen Nachrichtenberichterstattung darstellt – oder die smarteste Entscheidung, die je in der Unterhaltungsbranche getroffen wurde?

Michael Anastasi, Vizepräsident für Lokalnachrichten bei Gannett, sagt gegenüber Variety, dass sich qualifizierte Menschen gemeldet hätten: Egal ob erfahrene Nachrichtenreporter bis hin zu Swifties, ohne journalistische Ausbildung, die aber wiederum leidenschaftlich gerne Blogs betreiben und stets auf dem neuesten Stand sind.

Am Ende hat man sich für Bryan West (35) entschieden, der für seinen neuen (Traum-)Job sogar nach Tennessee gezogen ist. Fun Fact: Hier lebte auch Taylor lange Zeit.

Ab sofort wird er beim The Tennessean, USA Today und in verschiedenen lokalen Nachrichtenredaktionen arbeiten und über alles berichten, was in irgendeiner Form mit der 33-jährigen Sängerin zu tun hat. „Wir haben uns für jemanden entschieden, der ein erfahrener Journalist, der sich mit Nachrichten auskennt, ist, und gleichzeitig alles über Taylors Welt weiß und diese versteht“, so Anastasi.

Ganz ehrlich? Tolle Auswahl!

Zu Wests Aufgaben gehören ab sofort vor allem folgende Dinge: (Video-)Content auf Social Media erstellen und dort die Trends im Blick haben, Fan-Interaktionen mit fellow Swifties haben und in den Austausch gehen, bei (Tour-)Auftritten und roten Teppichen anwesend sein und so weiter, und so fort. „Es gibt nichts, über das man nicht schreiben könnte“, so Ben Goad, Nachrichtendirektor des „The Tennessean“.

Bryan, falls du noch auf der Suche nach einem weiblichen Sidekick bist oder Hilfe brauchst, call me!