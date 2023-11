Zwar waren Taylor Swift und Brittany Mahomes nicht in Frankfurt, um ihre Chiefs-Stars anzufeuern, dafür ließen sie es sich in New York gut gehen! Swift lud die Spielerfrauen der Chiefs zu einer Watchparty in ihre Luxus-Bude ein.

Zu Gast waren unter anderem: Shane Buecheles Frau Paige und Blake Bells Partnerin Lyndsay. Außerdem war Miranda Hogue, eine enge Freundin von Brittany Mahomes, Frau des Chiefs-Quarterback, zu Gast.

Nach dem knappen Chiefs-Sieg wurden die Mädels geknipst, wie sie mit einem breiten Grinsen das Luxus-Apartment in Manhattan verließen. Die Mädels-Party ging nach Schlusspfiff in Frankfurt erst so richtig los! Die Gruppe fuhr geschlossen ins Casa Cipriani, Taylor Swifts Lieblings-Lokal in New York. Dort ließen es sich die Frauen über Stunden gut gehen.

Während des Wochenendes ist dann auch das Party-Bild mit ordentlich Champagne entstanden. Brittany und Taylor wirkten sehr vertraut, kuschelten fast auf den Bildern.

Aber: Nicht jedem gefällt der Instagram-Post. Kayla Nicole, Ex-Freundin von Travis Kelce, entfolgt Brittany Mahomes mittlerweile. Grund: Sie müsse ihre mentale Gesundheit schützen.