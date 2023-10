Taylor Swift rockt die US-Wirtschaft: Starkes Wachstum Dank des Megastars

Der Hype um die Tourneen der Popstars Taylor Swift und Beyoncé mit Millionen Besuchern sowie um die Kassenschlager "Barbenheimer" - zusammengesetzt aus den Filmen "Barbie" und "Oppenheimer" - haben der US-Wirtschaft einen kräftigen Auftrieb verliehen.

„Man könnte auch sagen: Taylor Swift rockte das Wachstum im dritten Quartal", sagte Gitzel.

Die Blockbuster-Filme und die Tourneen der Megastars hätten etwa 8,5 Milliarden Dollar zum Wachstum beigesteuert.

Und ein Ende ist erstmal nicht abzusehen. Mit dem Konzertfilm über ihre laufende Welttournee „The Eras Tour“ konnte Taylor Swift auf Anhieb einen Rekord aufgestellt. Wie das Promiportal „People“ und die Branchenblätter „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ berichten, spielt der Film alleine am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar in Nordamerika ein. Damit übertrifft der Film vom Start weg den bislang erfolgreichsten Konzertfilm „Never Say Never“ (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber.

Kein Wunder, dass Taylor Swift es jetzt auch in den exklusiven Kreis der Milliardärinnen und Milliardären geschafft hat. Die Wirtschaftsagentur Bloomberg beziffert das Nettovermögen der Sängerin auf 1,1 Milliarden Dollar. (rts/dpa/aze)