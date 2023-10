Wie schaffen es eine Mutter oder ein Vater, in diesen Zeiten zu unterstützen? Darauf hat die Königin eine klare Antwort. Kein Wunder, schließlich liegt ihr dieses Thema ja auch ganz offensichtlich am Herzen. „Wir müssen ja alle zusammenhalten. Und die Mentoren haben ihre besondere Ausbildung, dass sie die Kraft und das Können auch erlernen, sodass sie die Jugendlichen in ihren Lebensweg führen können und dass sie auch die richtigen Entscheidungen im Leben machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil Jugendliche heutzutage sind ja meistens alleine. Viele Eltern sind nicht vorhanden oder arbeiten oder sind nicht da für ihre Kinder und da ist es sehr wichtig, dass ein Erwachsener – ein guter Erwachsener, der die Ausbildung hat – diese Kinder führt.“



RTL will wissen: „Sie als dreifache Mutter, als achtfache Großmutter: Welchen Geheimtipp können Sie unserer Zuschauerin und unserem Zuschauer geben, wenn die Kinder weinen, wenn die Kinder mit dieser Welt nicht klarkommen?“



Und diese Antwort geht unter die Haut: „Zuhören! Fragen Sie, sprechen Sie mit den Kindern. Lassen Sie sie nicht alleine. Sondern versuchen Sie herauszubekommen: Was bedrückt sie, was macht ihnen Sorgen. Und ich glaube, diese Zeit ist wichtig – sehr wichtig. So versuche ich es.“ Ein Tipp, den wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen mehr zu Herzen nehmen sollten…