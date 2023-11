Nun scheint nach dem Titelstreit wieder Frieden ins dänische Königshaus einzuziehen. Wie die Daily Mail berichtete, werden die Royals an den Feiertagen dieses Mal Einheit demonstrieren. Der dänische Palast bestätigte, dass die Königin Weihnachten mit ihren Söhnen im Schloss Marselisborg südlich von Aarhus verbringen wird.

In dem Statement heißt es: „Ihre Majestät die Königin wird ab dem 20. Dezember im Schloss zu Gast sein und am Heiligabend wird die Königin mit der Kronprinzenfamilie und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Joachim und Prinzessin Marie und ihren beiden Kindern feiern.“ Prinz Joachims Sohn Graf Felix (21) aus seiner ersten Ehe wird am 25. Dezember zu seiner Familie stoßen. Nur einer wird fehlen: Der älteste Sohn Graf Nikolai (24) wird Weihnachten im Ausland verbringen. Derzeit studiert er an der University of Technology in Sydney.

