König Charles wird 75: „Alles Gute zum heutigen Geburtstag, Majestät!"

Your Majesty, from the bottom of my heart, I wish you a happy, happy birthday!

Was für ein Tag, an dem Sie, Majestät, auf 14 Monate als König des United Kingdom und zudem 14 weiterer, unabhängiger Staaten wie etwa Australien, Neuseeland oder Kanada zurückblicken können. Voller Stolz, wie ich finde, denn Sie und Ihre Gattin machen einen wirklich königlichen Job.

Ich erinnere mich sehr gut an unser Treffen in Berlin im März, noch vor Ihrer feierlichen Krönung in der Westminster Abbey. An Ihre historische Rede vor dem Deutschen Bundestag und an die Begeisterung vor allem der jungen Menschen in Deutschland für Sie, den „jungen“ König nach der historischen Epoche Ihrer Mutter, Elisabeth II. auf dem britischen Thron.

Heute an Ihrem Geburtstag müsste jeder und jedem klar geworden sein, dass Sie nie versucht haben, die legendäre Queen zu imitieren, sondern ab der ersten Minute Ihrer Regentschaft Ihre eigenen Themen gesetzt haben.

Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimawandel. Eigentlich Themen der nachwachsenden Generationen, die Ihre royale Handschrift tragen. Die Handschrift eines jetzt 75-Jährigen, der seiner Zeit schon immer voraus war.

Ich wünsche Ihnen, Majestät, Gesundheit und weiter viel Freude an der royalen Arbeit. Und weiterhin die Unterstützung der Menschen, auf die sie sich wirklich blind verlassen können: das sind William und Kate, Edward und Sophie und Ihre Schwester Prinzessin Anne. Das ist aber allen voran die Liebe Ihres Lebens, Ihre Majestät Königin Camilla.

All the best to you two. Alles Gute zum heutigen Geburtstag, Majestät.

Hochachtungsvoll

Ihr Michael Begasse