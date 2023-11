Klima-Aktivisten stören Slalom-Weltcup - Ski-Star dreht völlig durch!

Auf X, ehemals Twitter, bekennt sich die Aktivisten-Gruppierung Letzte Generation zu der Aktion. Zu einem Video, das die handelnden Personen bei ihrer Tat zeigt, schreiben die Störer: „Heute tragen wir unseren Protest auf die Weltcup-Piste.“ Auslöser soll unter anderem Weltcup-Sponsor Audi und deren „fossiles Geld“ sein.

Lese-Tipp: Härtetest vor Heim-EM 2024: Deutschland trifft in Berlin auf die Türkei

Knapp eine Viertelstunde unterbrechen die Veranstalter das Rennen, die Farbe auf dem Schnee stellt ein Risiko für die Fahrer dar und muss sorgfältig entfernt werden. Die letzten Läufer warten am Start auf ihren zweiten Durchgang, in dem sie am Ende dann doch noch ihr Können unter Beweis stellen können. Den ersten Platz sichert sich Manuel Feller (31).

Dagegen bereits im Ziel: Henrik Kristoffersen, der beinahe in den Box-Sport gewechselt ist. (sid/fkl)