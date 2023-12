„Wir sind wie Topf und Deckel oder wie Vater und Sohn“

Johann Lafer und Tim Mälzer verbindet längst nicht nur die Leidenschaft fürs Kochen. „Wir sind uns näher, als die meisten es von uns denken“, so Mälzer in der Weihnachts-Edition von „Kitchen Impossible“. Denn in seinen schwersten Zeiten war es Lafer, der ihm sofort zur Seite stand. Was die Freundschaft der beiden so wertvoll macht, erklären sie oben im Video.

