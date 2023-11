Kennst du diese Frauen, Gigi Birofio? Dana Feist hat unzählige Nachrichten bekommen

Auch wenn der ehemaligen „Sommerhaus der Stars“ (hier auf RTL+ streamen)-Kandidatin diese Zeilen beim Lesen einen Stich ins Herz versetzen, wollen die Frauen ihr nur Mut machen und sie in ihrer Trennungs-Entscheidung bestärken. So schreibt eine Frau: „Ich will dir damit bestätigen, dass du das Richtige gemacht hast. Anscheinend hat er dich mehr betrogen, als du weißt und das hast du absolut nicht verdient.“