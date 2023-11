Betrogen werden an sich ist schlimm. Sich ein Sexvideo des Partners ansehen zu müssen, auf dem er es mit einer anderen Person treibt, ein Schlag ins Gesicht! Doch genau dieses Horror-Szenario soll Dana Feist durchlebt haben. In einem ausführlichen Statement auf Instagram bezieht die 26-Jährige Stellung zur Trennung von Gigi Birofio. Immer wieder bekommt Dana Nachrichten von Hatern, die ihr unterstellen, sie habe gar keine Beweise für Gigis Untreue. Aber die Realität scheint anders auszusehen. „Es waren keine Nachrichten. Also, wer sich selber dabei filmt … brauch ich nichts zu sagen.“