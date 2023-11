„Ich liebe Autos! Teure Autos, schnelle Autos! Autos sind eine Experience. Wenn sie viel PS haben, das macht einfach Spaß“, schwärmt Katja Krasavice im RTL-Interview beim YouTube Award Dinner in Berlin. Da verliert man schon mal den Überblick, was man so alles in der Garage stehen hat. „Ich hab sie nicht mehr gezählt.(...) Ich weiß es selber nicht mehr. Ich kann jeden Tag ein anderes Auto fahren“, verrät Katja.

Deshalb wollte sie sich zwischen den beiden Neuzugängen auch nicht entscheiden müssen. „Ich wäre ja nicht die Boss Bit**, wenn ich nicht einfach beide gekauft hätte!“, erklärt Katja in ihrer Instagram-Story.

Und passend zum Boss Bit**-Image sind die beiden neuen Flitzer auch nicht irgendein Lamborghini oder irgendeine G-Klasse, sondern ein Lamborghini Urus und ein Brabus 800. Kostenpunkt? Zusammen 700.000 Euro. Eigentlich sind sie sogar noch teurer, aber Katja neigt zur „Untertreibung“, wie sie erklärt: „Ich hab gehört, die sind noch mehr wert. Ich untertreibe bei allem, muss ich sagen, die sind wahrscheinlich sogar 800.000 oder 900.000 wert. Insgesamt über eine Million auf jeden Fall.“ Geld, das Katja durch ihre Musik und ihren OnlyFans-Account verdient. Und wer hart arbeitet, darf sich auch mal was gönnen. Manchmal sogar doppelt. (csp)