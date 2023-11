Hoffentlich hat der Lamborghini eine Sitzheizung, denn in DIESEM Outfit dürfte es Katja Krasavice bei den herbstlichen Temperaturen schnell kalt am Po werden. Aber was tut man nicht alles für seine (Only)Fans. Die Rapperin POsiert am Auto, auf dem Auto und im Auto und zeigt dabei enormes akrobatisches Geschick und Biegsamkeit. Frei nach dem Kinderlied „Alle meine Entchen“: Köpfchen in den Fußraum, Popöchen in die Höh’.

Lese-Tipp: Was war denn da los? Katja Krasavice halbnackt in Berlin unterwegs

Katjas Follower feiern ihren Einsatz in den Kommentaren gebührend ab und freuen sich schon auf das „beste Weihnachten ever“. (csp)